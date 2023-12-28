خريطة قطع المياه في 28 منطقة بـ3 محافظات لأعمال الصيانة

تشهد عدة قرى ومدن بـ3 محافظات اليوم، قطع المياه لأكثر من 4 ساعات، وتصل في بعض الأماكن إلى 7 ساعات للصيانة الدورية أو إجراء التصليحات.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، مواعيد قطع المياه اليوم، وموعد عودة المياه، ليتسنى للمواطنين بالأماكن المتأثرة قضاء احتياجاتهم.

قطع المياه في المنوفية اليوم

وأعلنت شركة مياه المنوفية قطع المياه اليوم للصيانة الدورية لمحطات المياه في 20 قرية، وتطهير الخزانات وغسل المروقات بها، بناءً على جدول الصيانة الدوري المعتمد في الفترة الصباحية لمدة 4 ساعات، وحددت أماكن قطع المياه في قرى «الراغب وطوخ البراهنة وشبرا باص واصطباري وكفر العرب وبابل وأبهنس وشمنديل وطه شبرا والرملي وميت عفيف وساحل الجواير وبراشيم ورملة الأنجب ومؤنسة وجريس وشنشوز وسمادون ودملاي وسيركي».

وسيكون موعد قطع المياه اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا، على أنّ تعود الساعة 2 مساءً، أي نحو 4 ساعات متواصلة.

قطع المياه 7 ساعات في كفر الشيخ

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن عدة قرى في مركز بيلا لمدة 7 ساعات للصيانة الدورية، وحددت بداية القطع من الساعة التاسعة صباحًا، لتعود الساعة الرابعة مساءً.

وحددت أماكن قطع المياه في «حي المستشفى، وحي الجعوبة، وعزبة النحاس وقرية الحوة، وعزبة الساعي وقرية الجرايدة».

أماكن قطع المياه في الدقهلية

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، بانقطاع المياه عن مدينة طلخا ونبروه غدًا الجمعة لمدة 12 ساعة من الساعة 6.30 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا من السبت، لتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 ملليمتر بمرفق مياه طلخا.