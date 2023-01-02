طقس مشمس في الشرقية وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 23 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في محافظة الشرقية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تكّون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى 23 مئوية، ونسبة الرطوبة 66%، وسرعة الرياح 6 كم / ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 1%.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشارت «الأرصاد» إلى انخفاض درجات الحرارة والميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر وليلا، فيما يكون الجو لطيفا ومشمسا بالنهار، مشيرة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة.

وشهدت محافظة الشرقية قبل عدة أيام سقوط أمطار على غالبية مراكز المحافظة، وتراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة بالشوارع والميادين أولا بأول، لضمان تسيير الحركة المرورية في سهولة ويسر وعدم تعطل المركبات.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، رفع حالة الطوارئ عند هطول الأمطار، للدفع بسيارات الكسح للشوارع.