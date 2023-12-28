استكمال إجراء قرعة تسكين الناشرين في معرض القاهرة للكتاب 2024

يبدأ اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، القرعة العلنية لتسكين الناشرين المصريين والعرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لدورته الـ 55، التي تقام في مركز مصر للمؤتمرات، وتُجرى القرعة في الرابعة مساءً بمقر الاتحاد بالدقي.

وقال عبده لـ«الوطن»: «انتهينا على مدار الأيام الماضية من إجراء القرعة العلنية لأربع صالات من صالات المعرض الخمس، بما فيها صالة معرض كتاب الطفل، وسنجري اليوم على الصالة الخامسة، وهي صالة 4 من المعرض، التي سيكون بها دور نشر مصرية وعربية».

إقبال كبير من الناشرين على مستوى العالم للمشاركة في المعرض

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين قائلًا: «شهدت الاستعدادات لدور معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إقبالا كبيرا من الناشرين على مستوى العالم، للمشاركة في المعرض، لما يتمتع به من مكانة عريقة وسمعة مرموقة بين معارض الكتب».

وأشار عبده، إلى أن الهيئة العامة للكتاب قبلت الطلبات المتقدمة للمعرض لمن تنطبق عليهم الشروط، وبعدد يفوق العام الماضي خاصة بعد توسيع الأجنحة، وتوسعة التصميم الداخلي لأرض المعرض، لذلك سيكون عدد دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام أكبر من العام السابق.