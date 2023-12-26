تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزة أفضل ناشر عربي في معرض الكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، تمديد فترة استقبال طلبات التقديم في جائزة أفضل ناشر عربي في المعرض إلى يوم 8 يناير المقبل، في إطار الاستعدادات للدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح اتحاد الناشرين العرب، في بيان صحفي، في إطار إعلان اتحاد الناشرين العرب عن الدورة الثالثة لجائزة أفضل ناشر عربي، ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب.

مد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزة أفضل ناشر عربي

وتابع: «بناء على طلب العديد من الزملاء الناشرين بتمديد فترة استقبال طلبات الترشح الخاصة بالجائزة ليتسنى لهم المشاركة بالإصدارات الجديدة التي ستصدر في بداية العام، لذا فقد تم مد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزة أفضل ناشر عربي لمدة أسبوع وسيتم استقبال الطلبات حتى يوم الاثنين 8 يناير 2024، على الإيميل arabpa@arab-pa.org، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي إيميلات».

وترسل النماذج إلى مقر اتحاد الناشرين العرب مع نسخة من الأوراق المرسلة على الإيميل على العنوان 92 شارع التحرير - برج ساريدار - الدور الثاني - المدخل الإداري - الدقي - الجيزة - مصر، هاتف رقم 0020237622058 محمول رقم 00201006688530، مع التأكيد على تحمل المشاركين كافة مصاريف الشحن.