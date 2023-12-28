آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد بعد تعرضه إلى حادث سير.. ماذا حدث؟

أكد الفنان إدوارد استقرار حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير أمس، وتهشم جزء من سيارته .

إدوارد يكشف تطورات الحالة الصحية

وقال إدوارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحادث كان شديدا، ولكن الأضرار كلها لحقت بالسيارة، وأنه يتعرض لأي إصابات أوكسور، «الحمد لله لم يحدث لي إصابات أو كسور».

وأضاف : «أثناء الحادث كنت داخل سياراتي في الكومباوند، وحدث الأمر فجأة».

ووجه الفنان إدوارد الشكر إلى كل محبيه ومتابعيه، بعد السؤال عليه قائلا، «تلفوني مبطلش رن من كتر الناس اللي عايزة تطمن عليا، شكرا لحبكم».

إدوارد يتعرض لـ حادث سير

وقد تعرض الفنان إدوارد لحادث سير، ونشر صورا من التلفيات التي أصابت سيارته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «الحمد لله».

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

وكانت أخر أعمال إدوارد مسلسل «حضرة العمدة» الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.