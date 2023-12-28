هل الشتاء الدافئ يؤثر سلبيا على المحاصيل؟.. «الزراعة» تجيب

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنَّ أجواء الطقس الحالية التي تمر بها البلاد خلال فصل الشتاء لها تأثيرات كبيرة على محصول القمح والخضر والفاكهة بشكل سلبي.

وأضاف أنَّ زراعات القمح القائمة سوف تتعرض لانخفاض معدل وتأخير التفريع في المحصول ما يتطلب عدم تأخير رية التشتية مع إضافة عالي الفسفور مع الري، مشيرًا إلى أنَّ الأجواء الحالية في نهاية الأسبوع الأول من فصل الشتاء الرسمي وبداية النصف الثاني من شهر كيهك ما زالت دافئة ومائلة للحرارة نهاراً، كما أن هناك زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار وعدد ساعات البرودة حتى الآن منخفضة جداً.

تراجع عدد ساعات البرودة لا يفي باحتياجات البرودة في الفاكهة المتساقطة

وتابع أنَّ تراجع عدد ساعات البرودة لا يفي باحتياجات البرودة في الفاكهة المتساقطة ما يتطلب عدم استعجال المعاملة بكاسرات السكون والانتهاء تماماً من عمليات التقليم، لافتًا إلى أنَ أجواء الطقس الحالية تتسبب في تأخير تلون البرتقال والطماطم وينصح بتكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة ثيوسلفات.

كما يؤدي الطقس الحالي إلى ضعف التحجيم في البطاطس الشتوي والثوم والبصل المبكر والبنجر، ويوصي أيضا بتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات.

ضرورة إتباع التعليمات التي تصدر عن طريق وزارة الزراعة

وشدد على ضرورة إتباع التعليمات التي تصدر عن طريق وزارة الزراعة والمعاهد البحثية بشكل دوري لعدم تعرض الزراعات القائمة للآفات الفتاكة والحصول على محصول وفير وخاصة من القمح الذي يعد أهم محصول استراتيجي.