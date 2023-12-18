وفد كوري يبحث التعاون مع معهد بحوث البساتين المصري لرفع إنتاجية البطاطس

بحث وفد كوري، ضم الدكتور ليم يونج سوك من جامعة جانجوون الوطنية، و ولي كوانج تشوند من شركة SM Tech، مع معهد بحوث البساتين المصري، سبل التعاون في مجال إنتاج البطاطس، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر.

وخلال الزيارة، قدم معهد بحوث البساتين عرضًا لصناعة البطاطس في مصر، وإنتاج التقاوي المحلية، والنشاط البحثي للقسم، والنقاط المقترحة للتعاون. كما قام ممثل الجانب الكوري بتقديم عرض تقديمي عن البطاطس الكورية، والأصناف التي قام بتربيتها ومميزاتها.

وزار الوفد الكوري معمل الأنسجة وصوبة المزارع الهوائية بقسم بحوث البطاطس والخضر «خضرية التكاثر»، ومعمل زراعة الانسجة بمشروع إنتاج هجن وأصناف الخضر. كما عقد حلقة نقاشية لبحث إمكانية التعاون ونقل الخبرات.

وعلى هامش اللقاء، تمّ مناقشة كيفية التعاون بين وزارة الزراعة والجانب الكوري من خلال بروتوكول مشترك، من خلال التعاون بين الجانب الكوري وسفارة كوريا بمصر، ووزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث البساتين.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الكوري عن سعادته بزيارة معهد بحوث البساتين، والدور البحثي الذي يقوم به المعهد في خدمة القطاع الزراعي في مصر، معربًا عن أمله في مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.