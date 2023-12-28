«العمل» تكتشف الطلاب الموهوبين بمسابقة «ISEF» للعلوم والهندسة في المنوفية

تلقى حسن شحاتة وزير العمل، تقريرًا يفيد بمشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية في فعاليات استعراض مشروعات المخترع الصغير، بمسابقة «أيسف» (ISEF) للعلوم والهندسة»، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة المنوفية.

«أيسف» تُعد من أقوى المسابقات في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي، للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في أحد المجالات العلمية، من خلال اتباع منهجية البحث العلمي.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة العمل، سيعرض 20 مشروعًا منافسًا خلال المسابقة، في ضوء جهود المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بتدريب الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.

توفير مزيد من فرص العمل اللائقة

أوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أنَّ ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، للقيام بمهام المديريات وأجهزتها التي تخدم المجتمع.

تعزيز البحث العلمي ورعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين

وناقش مدير المديرية، الطلاب في مشاريعهم العلمية، محفزاً إياهم على مزيد من النجاح والإبداع، والعمل بجد وتميز لرفعة الوطن، مشيداً بما شاهده من عروض تقديمية للطلاب المشاركين في معرض «ISEF».