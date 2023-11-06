صرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل لعدد من الحالات الإنسانية في المنوفية

التقى محافظ المنوفية عددا من المواطنين من أبناء المحافظة، في مكتبه بالديوان العام، ضمن سلسلة لقاءاته التى يعقدها بشكل يومي، حيث وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

لقاءات محافظ المنوفية اليومية بالمواطنين

كما وافق المحافظ على طلب موظفة «كاتب خدمات» بمركز شباب الرمالى في قويسنا، تتضرر من قرار نقلها إلى مركز شباب دمهوج، وتلتمس بقائها بمحل عملها مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ونظرا لمرض ابنتها.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر قرشوم بتلا، يتضرر من وجود تسريب لمياه الصرف الصحي إلى منزله، مما يلحق الضرر به، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ اللازم فورا وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

مشاكل المواطنين في محافظة المنوفية

كما كلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم بناحية اشمون لمساعدته على توفير مصدر دخل له، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلب معلمة بمدرسة الشهيد الصباحى بقرية ميت مسعود بشبين الكوم يعاني نجلها من ظروف صحية صعبة، وتلتمس إلغاء الندب الجزئي لها إلى مدسة أخري مراعاة لظروفها، والعرض عليه لاتخاذ اللازم وبما لايخل بسير المنظومة التعليمية.