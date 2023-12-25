وزير العمل يترأس اجتماع التصنيف المهني لدراسة متغيرات سوق العمل

ترأس وزير العمل حسن شحاتة، اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني المصري، اليوم الاثنين، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة؛ وذلك بهدف تحديث دليل التصنيف المهني الحالي.

تحديث التصنيف المهني

وبحث المجتمعون مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا لإصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027 لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهني لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية، وربط تصنيفات التصنيف المهني «مستوى الحد الرابع »، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة، وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام، والمعارف والسلوكيات الشخصية المطلوبة، وذلك من خلال اللجنة الفنية لإعداد التصنيف المهني الوطني لعام 2027 المشكلة بمشاركة الجهات ذات الصلة، من مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للجامعات، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.

تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة تنفيذ مشروع تحديث وتطوير التصنيف المهني المصري 2017، من خلال عرض تقديمي قدمته الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، جاء فيه هدف اللجنة، وأهدافها، وأهمية التصنيف المهني المتمثلة في تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة، وتحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني، وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور.