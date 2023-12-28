ما حكم جمع الصلوات بسبب الأمطار؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص الكثير من المسلمين على أداء الصلوات بالمساجد لنيل ثواب صلاة الجماعة، الذي أخص الله عز وجل عباده به، ولكن وقت سقوط الأمطار بكثافة يعجز الكثيرون من المصلين، لاسيما كبار السن من الذهاب للمساجد، ويلجأوا إلى جمع الصلوات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن حكم جمع الصلوات بسبب الأمطار.

جمع الصلوات بسبب الأمطار

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية حكم جمع الصلوات بسبب الأمطار، وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت: «يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت الأُوْلَى منهما بسبب المطر الشديد؛ دفعًا للمشقة والحرج، مع مراعاة شروط الجمع في هذه الحالة».

شروط الجمع بين الصلوات

وكانت شروط الجمع بين الصلوات كالآتي: «وجود الأمطار في أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية، وأن حالة سقوط الأمطار بما يبلّ الثياب، بمعنى أنَّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده، وأن يكون الجمع في وقت الأُوْلَى منهما جمع تقديم لا تأخير، واستحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، وأن تكون صلاة الجماعة في المسجد، مع الموالاة؛ بحيث لا يطول الفصل بينهما».