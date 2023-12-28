انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار في شوارع بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية، فور سقوط الأمطار، للتعامل السريع مع آثار المياه بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

شفط المياه في الأحياء

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنّ جميع الأحياء ومدينة بور فؤاد، على أتّم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة، المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر في كل الأحياء.

متابعة الطرق خلال الأمطار

وأكد محافظ بورسعيد، المتابعة اللحظية لحالة الطرق بالتزامن مع سقوط الأمطار، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلًا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

وكانت محافظة بورسعيد، قد تعرضت لأمطار شديدة صباح اليوم، أثرت على الحركة المرورية لتراكم الأمطار في الشوارع، كما تسبب الطقس المتقلب في وقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار.