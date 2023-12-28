نقيب الفلاحين: انخفاض كبير في أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا كبيرا اليوم الخميس في الأسواق المحلية بسبب العروة الشتوية التي عملت على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، سبقها تراجعات في أسعار الطماطم والبطاطس بعض طرح «العروات الخريفية».

إنتاج العروة الشتوية

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن إنتاج العروة الشتوية قارب على الوصول إلى كامل طاقته في الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض في أسعار بعض الخضروات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية.

انخفاض بعض السلع انخفاضا ملحوظاً

كما تشهد الأسواق إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا، ونستعرض أبرز الأسعار في السطور التالية:

- سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه

- سعر البطاطس من 6.5 إلى 11.5 جنيه.

- سعر البصل من 11 إلى 22 جنيها.

- سعر الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

- سعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات.

- سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5.5 جنيه.

- سهر الباذنجان الرومي من 2.5 إلى 4 جنيهات.

- سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيها.

- سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

- سعر الملوخية من 8 إلى 10 جنيهات.

- سعر الكوسة بـ15 جنيهًا.

- سعر الجوافة بـ14 جنيها.

- سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- سعر البرتقال السكري من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات.

- سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيه.