انخفاض أسعار الطماطم وعدد من الخضراوات اليوم في الأسواق.. إليك التفاصيل

انخفضت أسعار الطماطم اليوم السبت 23 -12-2023، في الأسواق، بشكل ملحوظ، وتتوفر جميع المنتجات من الخضراوات بأنواعها المختلفة في الأسواق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الطماطم اليوم

تراجعت أسعار الطماطم اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في المحال التجارية، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر عدد من الخضراوات التي تراجعت أسعارها، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الطماطم اليوم

تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 16.68%، ليسجل في المتوسط نحو 10 جنيهات.

تراجع سعر كيلو البطاطس اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 6.55%، ليسجل في المتوسط نحو 17.56 جنيه.

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 7.5%، ليسجل في المتوسط نحو 15.55 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

تراجع سعر كيلو اللفت اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 23.28%، ليسجل في المتوسط نحو 5.14 جنيه.

تراجع سعر كيلو الكوسة اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 14.51%، ليسجل في المتوسط نحو 12.73 جنيه.

تراجع سعر كيلو الخيار الصوب اليوم في مصر، بالنسبة للمستهلك، بنحو 5.22%، ليسجل في المتوسط نحو 12.35 جنيه.