وقف التحويلات العلاجية لأعضاء «المهن الطبية» مؤقتا حتى بداية العام الجديد

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة، عن وقف التحويلات العلاجية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر نظراً للقيام بتحميل أسعار ولوائح المشروع للعام الجديد 2024، على أن يبدأ العمل بإدارة التحويلات اعتباراً من صباح الإثنين الأول من يناير 2024، وفقا للاشتراكات الجديدة.

وأكّد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن اليوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للأعضاء الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم.

تجديد اشتراك مشروع علاج اتحاد المهن طبية

وأكّد الاتحاد أنَّ اليوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للأعضاء الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم.

وأوضح أمين عام اتحاد المهن الطبية أن يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر سيكون هو اليوم الأخير للتجديد للمشتركين القدامى الراغبين في تجديد الاشتراك، عن طريق أي وسيلة دفع إلكترونية فقط، على أن يتمّ استلام الكارنيهات وكوبونات المشروع في أي وقت من السنة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ أبواب الاتحاد مغلقة يوم الأحد 31 ديسمبر لأعمال الجرد السنوي طبقاً لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات.