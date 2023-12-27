240 مرشحا يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

تستعد نقابة الأطباء البيطريين لانتخابات التجديد النصفي، والتي ستشهد منافسة بين 240 مرشحًا، وهو إجمالي عدد طلبات الترشح التي تلقتها لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين.

وتلقت لجنة طلبات الترشح لانتخابات 2014 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في يومها الأخير أمس أوراق 48 مرشحاً، وبذلك تنتهى العشرة أيام المقررة لتلقى طلبات الترشح.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

وأفادت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الأطباء البيطريين بأنَّه تقدم 8 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و3 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت السن، و4 مرشحين على منطقة القاهرة والجيزة، و5 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية، و26 مرشحاً على عضوية النقابات الفرعية، ومرشح واحد عن منطقة شرق الدلتا تحت السن، ومرشح واحد عن منطقة غرب الدلتا، بذلك يكون إجمالي عدد المتقدمين حتى اليوم العاشر 240 مرشحاً.

طلبات الترشح لانتخابات الأطباء البيطريين

وكانت قد أعلنت اللجنة أنَّ يوم الثلاثاء 26 ديسمبر كان آخر موعد لتسليم طلبات الترشح باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في «جاردن سيتي».