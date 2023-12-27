أزهري: الإسلام يراعي أصحاب الأعذار في أداء العبادات

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه عند الأزهر، إن الشرع الحنيف بيّن الأعذار في أداء العبادات، في الصلاة والصوم، لمن أُصيبوا بمرض يمنعهم من أداء أعمالهم.

وأضاف «تمام»، خلال حواره مع مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «أصحاب الأعذار، منهم المصاب بمرض شديد أو مزمن، يمنعه من أداء الطاعة أو العبادة إلا بمشقة شديدة»، ضاربًا أمثلة متعددة للتوضيح: «المريض بسلس البول يشق عليه أداء الصلاة لأنه باستمرار في حالة تبول، أو المريض الذي ينزف الدم بشكل مستمر، وكذلك المرأة المستحاضة، وهو علامة مرض لأنه نزول دم في أيام غير الحيض والنفاس».

وتابع أستاذ الفقه: «الإسلام هنا يؤثر ويخفف على أصحاب الأعذار في مرضهم، وراعى حالهم».

وتابع أستاذ الفقه: «الإسلام هنا يؤثر ويخفف على أصحاب الأعذار في مرضهم، وراعى حالهم».