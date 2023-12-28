زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب تركيا

ذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام تركية أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم محافظة ملاطيا الواقعة شرق الأناضول.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا، وسط مخاوف دائمة بين الأتراك من الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي.

وذكرت إدارة الكوارث كذلك أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض، كما أُفيد بأنه لم تكن هناك أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة لملاطيا.