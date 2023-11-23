زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر وشعر به السكان

ضرب زلزال جديد تركيا قبل قليل، بقوة بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وقد وقع مركزه على بعد كيلو متر واحد من مدينة «أرزينجان» الساحلية، في شرق تركيا، ولم ترد أي أنباء فورية عن حدوث خسائر نتيجة الزلزال.

زلزال تركيا

ونشر موقع «سيمسو» الخاص بالزلازال، أن زلزالاً جديداً وقع في تركيا اليوم الخميس، في تمام الساعة 17:02 بالتوقيت العالمي، وقد شعر السكان المحليون بالزلزال.

وأضاف الموقع أن نحو 311 مستخدماً قد قاموا بالإبلاغ عن وقوع الزلزال، وتم تحديد مركزه في دائرة نصف قطرها 197 كيلومتراً، وأشارت تقارير أولية إلى أن شدة الزلزال تراوحت بين 2.6 و3.2 درجات على مقياس ريختر.

زلزال في فبراير الماضي

وضرب زلزال مدمر مناطق واسعة من تركيا وسوريا، في شهر فبراير الماضي، أسفر عن مصرع نحو 23 ألف و500 شخص، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 77 ألف آخرين، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها رصدت حوالي 1600 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي كان مركزه في جنوب تركيا.