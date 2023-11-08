زلزال عنيف يضرب تركيا.. وشهود عيان: كأنه انفجار

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا الغربية.

الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض

وأفاد مركز رصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 43 كيلومترا غرب بانديرما، تركيا، و12 كيلومترا جنوب غرب مرمرة، تركيا.

الهزة كانت قوية واهتز المنزل بشكل جنوني

وذكر شهود أعيان لموقع رصد الزلازل، أن «الهزة كانت قوية واهتز المنزل بشكل جنوني، وركضت أنا وجميع جيراني إلى الشارع».

وقال آخر إن الهزة كانت غريبة وكنا أكثر خوفًا بسبب الصوت، كأنه شيء انفجر.