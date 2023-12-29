للشباب.. رابط المشاركة في برنامج التطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلن برنامج التطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 رابط التطوع في إطار الاستعدادات للمعرض من أجل التواجد لمساعدة الجمهور والمساهمة في العملية التنظيمية للمعرض، ومن أجل أن تخرج الدورة بالشكل الذي يليق بقيمة مصر وشعبها وثقافتها.

ومن خلال البرنامج أيضا يكتسب المتطوع تدريب على أعلى مستوى وخبرة عمل ميدانى في مشروع حكومي ضخم، وهو أكبر فعالية ثقافية تحدث سنويا في مصر وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما سيحصل المتطوع على شهادة معتمدة من الحكومة بعد انتهاء المعرض.

شروط التطوع في معرض الكتاب 2024

مدة العمل بالتطوع في المعرض تمتد 14 يوم بداية من يوم 25 يناير 2024، وسيتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين كل مجموعة تتناوب العمل 7 أيام بالتناوب مع المجموعة التانية لمدة 8 ساعات يومية.

وتوفر وزارة الشباب الزى المميز للمتطوعين ووجبة يومية ووسيلة انتقال يومية من ميدان التحرير إلى مقر المعرض بالتجمع الخامس.

- لا يقدم البرنامج أى مقابل مادي تحت أى مسمى.

- السن المطلوب من 16 وحتى 25 سنة.

- المتطوعين لهم مهمتين في لجنتين:

١- لجنة التنظيم والمعلومات

٢- لجنة التوثيق الاعلامى

رابط التقديم في برنامج التطوع من هــــــــنـــــــا