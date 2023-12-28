إطلاق قافلة طبية مجانية في الإسكندرية ضمن «100 يوم صحة» (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثانِ المنتزة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة خاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته، ثمّن «الشريف» جهود مديرية الصحة بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

صرف جميع الأدوية بالمجان

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أنّه عقب الكشف، ستُصرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والتي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور، إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية، لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد «الشريف»، للقافلة الطبية، استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

تفاصيل القافلة الطبية

ومن الجدير بالذكر، أنّ القافلة الطبية تضم 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات «أطفال- باطنة- تنظيم أسرة- عظام- رمد» مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.