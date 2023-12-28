افتتاح معرض لمنتجات المرأة الريفية في ديرب نجم بالشرقية

افتتحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، معرضًا لبيع المشغولات اليدوية للمرأة الريفية، الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص اليوم، بمركز ديرب نجم، لعرض منتجات 15 من الأسر المنتجة والسيدات الريفيات ويشمل «شنط نسائية خرز وكورشية - اكسسوار - كوفيات شالات حريمي ملابس جاهزة - عطور- لوحات فنية»، كما تشارك مديرية التربية والتعليم بمنتجات غذائية بأسعار مخفضة.

افتتاح معرض لمنتجات المرأة الريفية

وجاء ذلك، بحضور رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومديرتي وحدة تكافؤ الفرص، بديوان عام محافظة الشرقية ومركز ديرب نجم.

وأشارت «لبنى» إلى أنّ محافظ الشرقية، وجه وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بتفعيل دور الوحدات بمراكز المدن لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.

ولفتت إلى أنّ وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم لتنظيم معرض لبيع منتجات المرأة الريفية، ومنتجات ذوي الهمم لتشجيع الأسر المنتجة.

التعريف بمنتجات المرأة الريفية

وأكدت أنّ الهدف من المعرض هو التعريف بمنتجات المرأة الريفية وتسليط الضوء عليها، بالإضافة لخلق قناة تواصل مباشر بين النساء المنتجات في الريف وبين المستهلك وخلق روح التنافسية بين المنتجات لازدياد جودة المنتج وتنوعه، فضلًا عن تمكين الأسر الريفية عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات.

وفي السياق ذاته، نظمت مديرية الصحة، قافلة طبية على هامش المعرض، للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي مجانًا، فضلًا عن تواجد عيادة متنقلة لأمراض النساء.