معرض مشغولات يدوية لذوي الهمم بمكتبة المستقبل.. إبداع الأنامل الذهبية

افتتحت الدكتورة حياة خطاب، أمين عام جمعية مصر الجديدة، صباح اليوم الخميس معرض المشغولات اليدوية صاغها ذو الاحتياجات الخاصة بعنوان «إبداع الأنامل الذهبية».

واشتملت المعروضات على العديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية والسجاد، وكذلك أعمال الخرز والكورشيه والخشب بأيدى الموهوبين من ذوي الإعاقات المختلفة، والتي اُستخدم فيها الأقمشة والخشبيات وغيرها من خامات الطبيعة المتعددة، وتحويلها إلى منتجات جديدة وتحف مبتكرة، يمكن اقتناؤها كهدايا أو استخدامها في التزيين والديكور المنزلي الحديث.

حضر الافتتاح كبار المسؤولين في الجمعية، وعدد من ذوي الاختصاص والمهتمين وأولياء الأمور، واستضاف المعرض قاعة الفنون الكبرى بمكتبة المستقبل، إحدى القلاع المعرفية التابعة لجمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي.

تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة، إن استضافة المعرض يأتي لتشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة على الإنتاج، من خلال الاعتماد على أنفسهم وتنمية قدراتهم الأكاديمية والفنية ودعمهم ذهنيا ونفسيا، من خلال اتاحة الفرصة لإثبات وجودهم، والمساهمة في إنجاح أنشطة المؤسسات الحاضنة لهذه الإبداعات، كإحدى مكتسبات ثورة 30 يوني التي أعطت هذا الفصيل من المجتمع من اهتمام وتنمية الوعي بحقوقهم وواجب المجتمع تجاههم.

إقبال كبير على مشغولات المعرض

من جانبها، قالت الدكتورة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام جمعية مصر الجديدة، إن المعرض حظي بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية، حولتها الأيادي الماهرة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أدوات تتناسب واحتياجات الحياة العصرية، وبأسلوب جذاب، وعبر أفكار جديدة ومبتكرة.