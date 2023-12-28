تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهم استولى على 6 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج، وذلك بعد تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من بعض المواطنين المقيمين في سوهاج، بتضررهم من صاحب محل بيع إكسسوارات هواتف محمولة، له معلومات جنائية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

الاستيلاء على 6 ملايين جنيه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 6 ملايين و485 ألف جنيه من المبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.