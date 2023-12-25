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ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين في القاهرة

كتب:

محمد بركات
11:16 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية «نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد»، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة.

ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية».

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ150 مليون جنيه.

 

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