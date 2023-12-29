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نهال نبيل: أحب الاختلاف وسأغني راب لأول مرة قريبا

كتب:

أميرة عزالدين
07:18 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
المطربة نهال نبيل

المطربة نهال نبيل

قالت المطربة نهال نبيل، إنها دائمًا ما تتنوع فى أغانيها التي تقدمها للجمهور، مشيرة إلى أنها تحب الاختلاف وتقديم أفكار خارج الصندوق، لأنها تؤمن بضرورة أن يكتشف الانسان نفسه بمنطقة جديدة، مشيرة إلى أنها اعتادت على الغناء الطربي مثل أغاني فيروز وأم كلثوم.

تفاصيل الأغنية

وأضافت «نبيل»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تستعد لمفاجأة قوية للجمهور في الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدم لأول مرة أغنية على طريقة الراب، وهي من كلمات الشاعرة نوارة وتتعاون معها لأول مرة، من ألحان جابر جمال، وميكس محمد جودة.

غناء تترات المسلسلات

وأوضحت نهال، أنها تبتعد الفترة الحالية عن غناء تترات الأعمال الدرامية، حتى تعيد اكتشاف صوتها وموهبتها بمناطق جديدة وبلهجات مختلفة للجمهور.

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