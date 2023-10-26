نهال نبيل تعلن مشاركتها في حلقة هاني شنودة ببرنامج «Sold Out»

أعلنت الفنانة نهال نبيل عن مشاركتها في حلقة برنامج «Sold Out» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والذي من المقرر أن يستضيف في حلقته المقبلة الفنان والموسيقار الكبير هاني شنودة.

نهال نبيل ضيفة محمود سعد

نشرت «نهال» عبر صفحتها الرسيمة على «إنستجرام»، صورتها، قائلة: «هكون معاكوا يوم الاثنين 6 نوفمبر الساعة 8 مساءً على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد هنغني أغاني الفنان العظيم هاني شنودة في ليلة جديدة ومميزة من ليالي Sold Out بتوزيع خاص ومميز من أوركسترا المايسترو محمد عثمان».

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

العرض يشمل فقرة لأحد نجوم الغناء

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.