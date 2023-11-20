نهال نبيل تحتفل بزفافها نهاية الأسبوع الجاري

تحتفل المطربة نهال نبيل، صاحبة أغنية «وبنحبك يا دنيا بجد» بزفافها نهاية الأسبوع الجاري، وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء، إذ تحتفل نهال بالقرية الفرعونية بالجيزة.

ومن المقرر أن يشارك عدد من المطربين في حفل الزفاف ويقدمون عددا من الأغاني المختلفة والمتنوعة.

آخر أغاني نهال نبيل

يذكر أن نهال نبيل واحدة من أهم المطربين الشباب، وسبق وقدمت أغاني مسلسل «سارة» لحنان ترك وأحمد رزق، وحقق وقتها أغاني المسلسل نجاح كبير للغاية.

أغاني نهال نبيل

وكان لنهال عدد من الأغاني التي قدمتها خلال الفترة الماضية وحققت من خلالها نجاح كبير، ولعل أبرزها «الرفاق»، وهي من كلمات محمد شوقي وألحان خالد الجندي وتوزيع محمد جودة، وحققت 200 ألف مشاهدة على اليوتيوب فقط، ومن قبلها طرحت عزيزي الإكتئاب والتي طرحتها قبل 6 أشهر وحققت حوالي مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب.

«أنا عاشق» والتي كانت ديو مع أحمد سعد وحققت حوالي 7 مليون مشاهدة، وتم طرحها من 5 سنوات.

وكان آخر ظهور لها في برنامج «Sold Out»، مع هاني شنودة والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر منصة «Watch It».