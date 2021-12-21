نهال نبيل تطرح الأغنية الدعائية لفيلم «الكاهن» قبل عرضه في السينما

بدأت إذاعة «نجوم أف.إم»، في بث أغنية فيلم «الكاهن»، وذلك قبل طرحه بالسينمات، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وتغنيها المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع خالد نبيل، راب محمود عزب، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 29 ديسمبر الجارى.

أبطال فيلم «الكاهن»

فيلم «الكاهن»، من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتدور أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة، تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

جمال سليمان: الفيلم يناقش الحرب المعلوماتية

وقال جمال سليمان، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفيلم تدور أحداثه حول الحرب المعلوماتية بعد ظهور السوشيال ميديا وتوغلها بشكل كبير، مضيفا أن الفكرة جديدة ومختلفة، وذلك ما حمسه لقبول العمل، موضحا أن المخرج عثمان أبو لبن والشركة المنتجة للفيلم، لم تبخل بأى شئ على الفيلم كي يخرج بالصورة المقرر لها أن يخرج بها.

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن، قدم العام الماضى فيلم «توأم روحى»، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.