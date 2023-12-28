1373 متسابقا من «شباب ورياضة» الجيزة يشاركون بماراثون زايد الخيري

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، جميع استعداداتها للمشاركة في مارثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل 30 ديسمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

عبد الوكيل: 1373 متسابقا من مختلف الهيئات الرياضية و الشبابية بالجيزة

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، إنه استكمالاً لما بدأته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من تحضيرات لمشاركة النشء والشباب من أبناء محافظة الجيزة بسباق ماراثون زايد الخيري، فقد وصل عدد الشباب الذين تم تجهيزهم وتحضيرهم للمارثون في نسخته الجديدة، إلى 1373 متسابقا، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف الوكيل ، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بالتنسيق بين المديرية وفريق العمل المسئول، تم تسليم المشتركين بالسباق مستلزماتهم من التيشرتات، والأرقام الإلكترونية من داخل استاد القاهرة الدولي بمجمع السباحة بحضور مندوبي الإدارات الفرعية، لافتا إلى أن 1373 مشاركا جميعهم من مختلف الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة الجيزة.

طرق مارثون زايد الخيري.. منها الحي الحكومي

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن سباق ماراثون زايد الخيري المقرر إقامته بعد غد السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة يمر بأهم معالم العاصمة الإدارة، ومنها الحي الحكومي، ساحة الشعب، مجلس النواب، والمسجد الكبير.

وأشار إلى أنه حث شباب المديرية على ضرورة التحفز للمنافسة بقوة ، حيث إن جوائز المارثون هذا العام تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف مشترك.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلنت في وقت سابق أن عوائد السباق سيتم تخصيصها لأعمال الخير تأكيدا لدور الرياضة في تحقيق جميع الرسائل الإنسانية والاجتماعية.