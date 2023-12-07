مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الانتهاء من استكمال الاستعدادات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها مقرات انتخاب ولجان عامة ومقرات إقامة للقائمين على الانتخابات الرئاسية، المقرر بدء التصويت بها الأحد المقبل.

وأضاف الوكيل في بيان له ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الإنتخابات الرئاسية 2024 بجميع الأندية ومراكز الشباب والتأكيد على جاهزية أماكن الإقامة ومقار اللجان الانتخابية وذلك لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري والذي يليق بهذا العرس الانتخابي وتقديم كافة التسهيلات للسادة المواطنين في الإدلاء باصواتهم والإطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أى معوقات.

ضمان سير العملية الانتخابية

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء العملية الانتخابية لمتابعة سير الإنتخابات ورصد كافة الإجراءات أولاً بأول والتعامل الفوري والسريع مع اى معوقات والعمل على تلافيها ، وارسال التقارير اليومية للإدارات المعنية بالمديرية لضمان سير العملية الانتخابية بـ الهيئات الشبابية والرياضية بشكل أكثر سهولة ويسر على المواطنين.

13 مقرا انتخابيا في مراكز الشباب بالجيزة

تجدر الإشارة إلى انه تم تخصيص عدد 13مقرا انتخابيا في نطاق 9 إدارات فرعية تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهي ( الصف، أطفيح، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، منشأة القناطر، الواحات البحرية، بولاق، الدقي، العجوزه وجنوب الجيزة) بالإضافة إلى عدد 2 لجنه عامة في إدارتي شباب الصف و6 أكتوبر والشيخ زايد .