ضبط شخصين واتهامهما بسرقة سيارة في الشرابية 

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الذي وصل لقسم شرطة الشرابية، بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يفيد بسرقة سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم، وأجرت السلطات التحريات وجمعت المعلومات، ووصلت الجهات لتحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبإرشادهما تم ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.