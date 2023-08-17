تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة سيارة بالقاهرة.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة سيارة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بكشف ملابسات منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وتبين ورود بلاغ الى رجال الشرطة بالسلام من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

وتم ضبط أحدهما واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وكذا واقعة سرقة سيارة أخرى، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وأقر بتصرفه في السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم جرى ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

العقوبة القانونية المتوقعة

أوضح عبدالرازق مصطفى المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا، ولو مع حصول استئنافه».