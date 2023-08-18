حبس شابين بتهمة سرقة سيارة في عين شمس.. قانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة سيارة في عين شمس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين نجحا في سرقة السيارة، وأثناء سيرهما في أحد الشوارع بعين شمس اشتبهت قوة أمنية في السيارة بسبب سيرها دون لوحات معدنية، وألقي القبض على المتهمين، وحُرر محضر وتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيقات.

المتهمان يعترفان بسرقة سيارة في عين شمس

وأضاف المتهمان بسرقة سيارة بعين شمس في تحقيقات النيابة، أنهما نزعا لوحات السيارة المعدنية بعد أن تمكنا من سرقتها ووضعاها داخل شنطة السيارة، لكي لا يتعرف أي شخص عليهما، لكن حظهما العاثر أوقعهما في كمين أمني أثناء سيرهما في عين شمس فتم ضبطهما.

واستدعت النيابة العامة مالك السيارة واستمعت إلى أقواله وأقر أنه فوجئ بسرقة سيارة من أسفل منزله، وعندما بحث عنها كثيرًا فلم يجدها فحرر محضرًا بسرقتها وبعد القبض على المتهمين اتهمهما رسميًا بالسرقة.

عقوبة السرقة

وأوضح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، أن عقوبة المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة، ووفق نص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف عبد الله، في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».