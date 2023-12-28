«تموين مطروح»: ضبط 54 مخالفة ومصادرة 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، تنظيم عدة حملات تموينية مكبرة في مدينة مرسى مطروح، جرى خلالها ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومصادرتها، وضبط مخالفات أخرى، في ظل استمرار الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية في مرسى مطروح والمدن الأخرى.

حملات تموينية مكبرة

وكانت حملات تموينية مكبرة، قد نفذتها، اليوم، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومرت على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة الحالة التموينية للوقوف على مدى توافر السلع بالأسواق، ومراجعة المعروض منها للمواطنين، من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة أو مجهولة المصدر، ومنع احتكار السلع بواسطة التجار الجشعين، وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، وضمت الحملة، مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وإدارة تموين مطروح، واستهدفت المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق والأسواق والمحال التجارية.

وتمكنت الحملة، من ضبط السجائر عبر أحد التجار، وبحوزته 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 22 مخالفة بمدينة مرسى مطروح.

ضبط 54 مخالفة تموينية

وقالت وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، إنّه جري تنظيم حملة تموينية أخرى بمدينة الضبعة، بمعرفة إدارة الضبعة التموينية، وتحرر عنها 32 مخالفة تموينية، ليصبح إجمالي عدد المخالفات التي جري ضبطها في اليومين السابقين هو 54 مخالفة.

وأضافت وكيل تموين محافظة مطروح، أنه جرى التحفظ على المضبوطات من علب السجائر مجهولة المصدر، وتقييد جميع المحاضر بالمخالفات، في أقسام الشرطة المختصة، للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.