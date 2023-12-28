محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى التعليم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الذي بدأ بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة.

مناقشة الملفات المهمة

وعقد الاجتماع بحضور رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

وتمت مناقشة جدول أعمال المجلس، الذي شمل موضوعات مثل (تطوير المعامل، ترقيات أعضاء هيئة التدريس، والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول...)، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين العملية التعليمية.