إجراء عاجل من «التعليم»بشأن الامتحانات بعد ظهور حالتين من متحور كورونا

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المديريات والإدارات التعليمية المختلفة، مستعدة للتعامل مع أي طارئ يخص متحور كورونا الجديد، الذي أعلنت وزارة الصحة اكتشافه في مصر اليوم، مشيرا إلى أنّ هناك خطة ستطبق خلال فترة الامتحانات لا علاقة لها بمعدلات الإصابات، لكنها مرتبطة بالتأمين المسبق وحماية الطلاب ضد الإصابة بأي فيروس، والتعامل مع الأمر بشكل سريع.

ارتداء الكمامة وغرف عزل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة وجّهت المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء امتحانات نصف العام المقرر أن تبدأ في يناير المقبل، والتأكيد على الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم، مع تحقيق إجراءات التباعد بين الطلاب خلال فترة الامتحانات، وتنظيم عمليات دخولهم وخروجهم من المدارس مع تعقيم الفصول.

ولفت المصدر، إلى أنّ توجيهات الوزارة للمدارس، تضمّنت توفير حجرة عزل للطلاب الذين يصابون أثناء الامتحانات، أو يتم اكتشاف مرضهم وقت الامتحان، حيث يتم عزلهم وإبلاغ ولي الأمر، إضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والاحترازية بالمدارس وعلى رأسها المطهرات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، متابعا أنّ أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.