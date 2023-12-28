«التعليم» تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لتدقيق البيانات، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية، وفي حالة وجود خطأ يجرى التوجه إلى المدرسة، للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، إذ يجرى نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع مهم وعاجل، ويجرى الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.

رابط تسجيل الاستمارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل لاستمارة الصفين الأول والثاني، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».