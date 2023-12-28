«صحة الدقهلية»: رفع استعدادات جميع المستشفيات بسبب التقلبات الجوية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبًا لتقلبات الطقس، إذ شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق منذ أمس.

استعدادات مديرية الصحة

وأشار «مكين» إلى أن الاستعدادات جاءت فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتعليمات محافظة الدقهلية لاتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

واضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد في جميع الأقسام بالمستشفيات بخاصة الاستقبال، والأقسام الحرجة لمواجهة موجة الطقس السيئ، مشددا على ضرورة تواجد الأطباء في النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر، ووجود الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتيسير أي صعوبات، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو زيادة في أعداد المترددين إثر تلك التغيرات، والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين، والمستلزمات وبنوك الدم.