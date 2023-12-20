أمطار ورياح.. نصائح للوقاية من التقلبات الجوية المتزامنة مع دخول الشتاء

بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك العديد من التقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة من فصل الخريف ومع بداية فصل الشتاء، الذي يأتي يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من ديسمبر الجاري، أبرزها هطول الأمطار ونشاط الرياح، ولذا وجهت بعض النصائح للوقاية من المخاطر المترتبة على التقلبات الجوية.

نصائح للوقاية من التقلبات الجوية

وقالت «الأرصاد» إنه يجب اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومن أبرز النصائح المفيدة في ذلك:

- ارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس.

- تجنب القيادة على الطرق السريعة في حالة وجود شبورة مائية.

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في حالة ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للسلامة في حالة هطول الأمطار

- تجنب الخروج من المنزل إلا عند الضرورة، خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى.

- ارتداء الملابس المناسبة لحماية نفسك من المطر.

- القيادة بحذر في حالة وجود مياه على الطريق.

- تجنب الاقتراب من الأسلاك الكهربائية.

نصائح للسلامة في حالة نشاط الرياح

- تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.

- تأمين الأشياء القابلة للطيران.

- تجنب القيادة في حالة هبوب رياح قوية.

نصائح للسلامة في حالة الشبورة المائية

- تجنب القيادة على الطرق السريعة في حالة وجود شبورة مائية.

- استخدام الإضاءة الخافتة عند وجود الشبورة المائية.

- تجنب استخدام الفرامل فجأة في حالة وجود شبورة مائية.

نصائح للسلامة في حالة انخفاض درجات الحرارة

- ارتداء الملابس الثقيلة التي تشعر بالتدفئة.

- تجنب التواجد في الأماكن الباردة.

- تجنب تناول المشروبات الباردة بشكل مفرط.