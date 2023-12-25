بعد التحذير من الطقس.. كيف تتسبب التقلبات الجوية في إصابتك بالعطس المتكرر؟

تحذير من حالة الطقس أطلقته هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة حدوث هبوب رياح قوية تزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تتكون سحب ترفع نسب سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على فئات كثيرة من بينها المصابين بالتهابات الجيوب الأنفية.

علاقة الطقس بالعطس المتكرر

الدكتور محمد عبدالعال، أخصائي المناعة والوقاية، أكد لـ«الوطن»، أن تقلبات الطقس تؤثر على الجهاز المناعي، حيث تصيبه وتعرض أصحاب المناعة الضعيفة لأمراض كثيرة بينها العطس المتكرر.

العطس المتكرر يمكن أن يصاب به الشخص نتيجة تقلبات الطقس، وبخاصة الأتربة التي تؤثر على الأغشية المخاطية في الأنف وتؤدي إلى إصابتها، ما يؤدي إلى العطس المتكرر، وفق أخصائي المناعة والوقاية، حيث إن التهاب الأغشية يؤدي إلى إفراز المخاط الذي بدوره يؤدي إلى العطس.

برودة الجو وحالة الطقس المتقلبة، تؤدي إلى سيلان الأنف، وهو إحدى علامات التهاب الجيوب الأنفية، الذي يسبب الصداع، فضلا عن العطس المتكرر، وفق «عبدالعال».

حالة الطقس ومرضى الجيوب الأنفية

تعرض الأشخاص جميعا للأتربة وتقلبات الطقس، من أبرز مهيجات العطس المتكرر، فضلا عن التعرض بشكل مفاجئ لبرودة الطقس، ناصحا الجميع بعدم الخروج وقت تقلبات الطقس وخاصة الأتربة، وإذا اضطر الشخص للخروج يجب عليه ارتداء الكمامة، وتجنب مسببات الحساسية، فضلا عن تناول مضادات الحساسية، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ود، لتقوية الجهاز المناعي.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات.