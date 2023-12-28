سعر طن الذرة اليوم الخميس 28-12-2023 في الأسواق

تتغير أسعار الحبوب والبقوليات بشكل يومي، ويرغب الكثير من المواطنين في التعرف على مستجدات أسعارها، من أبرزها الذرة الصفراء والذرة البيضاء، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الذرة اليوم الخميس 28-12-2023 في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم

وحددت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات سعر طن الذرة البيضاء اليوم الخميس، ليسجل 13 ألفا و895 جنيها، حيث شهد استقرارا مقارنة بسعر الطن أمس الأربعاء.

سعر الذرة الصفراء اليوم

كما حددت بوابة الأسعار المحلية الرسمية، سعر الذرة الصفراء اليوم والذي سجل 714 جنيها للشيكارة الواحدة، وهو «سعر التجزئة»، إذ شهد انخفاضا مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء.

أسعار الحبوب والبقوليات اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الحبوب والبقوليات اليوم الخميس 28-12-2023، جاءت كالتالي:

- سعر الأرز السائب: الكيلو بـ28 جنيها.

- سعر الفول الصحيح السائب: الكيلو بـ41 جنيها.

- سعر السمسم الأبيض: الكيلو بـ125 جنيها، بتراجع 19 جنيها.

- سعر القمح الصلب المحلي: الطن بـ9923 جنيها، بتراجع 869 جنيها.