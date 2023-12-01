انخفاض أسعار عدد من البقوليات في الأسواق اليوم.. أبرزها الذرة البيضاء

أعلنت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار عدد من البقوليات في الأسواق، اليوم الجمعة، كان من أبرزها السمسم الأبيض والذي انخفض سعره بواقع 19 جنيهًا للكيلو، وبنسبة وصلت لـ15.42%، ليسجل كيلو السمسم السائب مبلغ الـ 104 جنيهات، وبالنسبة لسعر طن الذرة البيضاء فقد انخفض بواقع 776 جنيهًا للطن.

انخفاض أسعار الذرة البيضاء

وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والدولية، أن سعر طن الذرة البيضاء بات يباع في الأسواق بمبلغ 12816 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الفول الصحيح السائب مبلغ الـ39 جنيها للكيلو، بانخفاض 1.44 جنيه للكيلو، إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 1%، أما عن سعر شيكارة الذرة الصفراء فقد وصل سعر الشيكارة حاليا منها في الأسعار لـ726 جنيها للشيكارة الواحدة.

أما عن سعر الأرز السائب فقد انخفض سعر الكيلو منه بواقع 0.32 جنيه للكليو، حتى بات يباع سعر الكيلو منه 26.87 جنيه للكيلو، في حين وصلت نسبة الانخفاض لـ1.18% من السعر الأصلي له.

ارتفاع إنتاج مصر من القمح لـ9.80 مليون طن

وقدَّرت وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع إنتاج مصر من القمح لـ9.80 مليون طن متري في فبراير 2023، من 8.90 مليون طن في موسم 2021، وقالت إن محاصيل الحبوب الخشنة في مصر سترتفع لـ8.30 مليون طن متري من 7.24 مليون في 2021.

كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها المنشور في فبراير 2023، ارتفاع إنتاج مصر من الذرة لـ7.44 مليون طن في فبراير 2023 من 6.40 في 2021، بالإضافة إلى الذرة الرفيعة التي سيرتفع إنتاجها لـ750 ألف طن من 730 ألف طن قبل نحو عامين.