تراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 14-11-2023

انخفض سعر طن الذرة الصفراء اليوم في الأسواق المصرية بقيمة 1000 جنيه، كما تراجع في بداية الأسبوع بقيمة 500 جنيه، ليبلغ إجمالي الهبوط خلال أسبوع 1500 جنيه، وفق ما صرح به عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية لـ«الوطن».

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وأضاف السيد أنّ سعر طن الذرة الصفراء اليوم سجل 14 ألفا و200 جنيه، فيما سجل سعر القمح الأوكراني 11.5% قيمة 12 ألفا و400 جنيه والروسي 12 ألفا و600 جنيه، كما وصل سعر القمح الأوكراني والروسي 12.5% بقيمة 12 ألفا و900 جنيه، كما بلغ سعر الجيلوتين المحلي والمستورد 42 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وتابع أنّ سعر العلف البادي 23% يسجل 22 ألف جنيه، فيما يسجل طن العلف النامي 21% قيمة 21 ألفا و700 جنيه، أما سعر العلف الناهي 19% وصل إلى 21 ألفا و600 جنيه، وبالنسبة لسعر العلف البادي النامي يسجل 21 ألفا و400 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية أنّ أسعار الدواجن تراجعت اليوم في الأسواق المصرية بقيمة 6 جنيهات بسبب انخفاض أسعار الأعلاف.