رابط نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسماعيلية

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعلان نتيجة الحج، لذا يرغب كثير من المواطنين في معرفة رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع قرب إغلاق باب التقدم للقرعة.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي للتضامن الاجتماعي، فإن إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي العلنية، من المفترض أنّ يكون السبت الموافق 6 يناير المقبل.

وقالت مديرية التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، إنّه من الممكن التعرف على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الإسماعيلية، عبر الرابط، فيما ستتاح الكشوفات الرسمية في المديرية، بعد أيام من إعلان نتيجة القرعة.

ويمكن للمتقدمين، الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج، ومن ثم الضغط على الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، وإدخال الرقم القومي وباقي البيانات، والضغط على زر الاستعلام.

برامج الحج للجمعيات الأهلية

وأكدت البيانات الرسمية، أنّه من المفترض أنّ تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج 2024، في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل، بتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحجاج هذا العام.

وطرحت وزارة التضامن، 3 برامج حج في مختلف المحافظات، المستوى الأول 5 نجوم بساحة الحرمين على بعد 200 متر تقريبًا من الحرم، والمستوى الاقتصادي الأول، بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الاقتصادي الثاني، في فنادق تبعد 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي الشريف.