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«غرفة السياحة»: ظهور العدد النهائي لباقات الحج بدون قرعة 21 ديسمبر الجاري

كتب:

عبده أبوغنيمة
06:58 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
حجاج مصريون خلال موسم الحج العام الماضى

حجاج مصريون خلال موسم الحج العام الماضى

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإجراءات التنفيذية لتنظيم «باقات الحج» بدون قرعة ستبدأ بشكل جدي من يوم 21 ديسمبر الجاري، موضحا أنه بعد هذا التاريخ سيعرف بالتحديد عدد الطلبات الفعلية المقدمة من شركات السياحة لتنظيم برامج الحج بدون باقات،مشيرا إلى أن عدد الطلبات المبدئية التى تم تقديمها من الشركات لغرفة شركات السياحة بلغت 77 ألف طلب.

باقات الحج بدون قرعة

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنه بداية من منتصف الشهر المقبل سيرتفع أعداد المواطنين الراغبين في السفر للحج من خلال باقات الحج وذلك بعد الانتهاء من قرعة الحج السياحي وبدء تقدم غير الفائزين بها للسفر للحج من خلال تلك الباقات، لافتا إلى أن كل المواطنين المتقدمين لباقات الحج  سيفوزون بفرصة الحج هذا العام .

أعداد المتقدمين لباقات الحج بدون قرعة قد يصل لـ 10 الآف

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا،إلى أنه وفقا لدراسات السوق الحالية فإن عدد المتقدمين لباقات الحج بدون قرعة سيتراوح مابين 7 إلى 10 الآف مواطن ،موضحا أن غالبية المواطنين المتقدمين لباقات الحج بدون قرعة سيتقدموا للبرنامج الإقتصادى طيران وذلك لأن باقات الحج الـ 5 نجوم يصل سعرها إلى ما يقرب من 750 ألف جنيه.

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بقلم عبده أبوغنيمة