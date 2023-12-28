رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024.. اعرف خطوات الحصول عليها

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024، موضحة أنه من المقرر إعلان إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية اليوم من خلال القرعة الإلكترونية التي تُجرى عبر بوابة الحج الموحدة لاختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23.400 متقدم.

نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية

يمكن الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج من هنا، وبمجرد فتح البوابة يظهر أمام المتقدم 4 نوافذ مُهمة الأولى عن استعلام نتيجة القرعة والثانية دخول المستخدم، والنافذة الثالثة عن البوابة الرئيسية وأخيراً النافذة الرابعة كتاب الحج والمعمرة عام 1444 هجرية و2023 ميلادية.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية

- الدخول على رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية 2024 من هنا.

- كتابة الرقم القومي

- كتابة رقم المصنع المدون بالبطاقة الشخصية.

- كتابة اختبار التحقق.

- الضغط على زر «بحث».

برامج حج

خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج وهي الآتي:

- مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين

- مستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي

- مستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

اختيار أفضل الفنادق

يُعقد اليوم اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لاعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج، وهنا أكدت المؤسسة أنها حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء.