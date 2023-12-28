رئيس البرلمان العربي: مصر تحملت الكثير من أعباء القضية الفلسطينية

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية مقدر من البرلمان العربي، لأنها تحملت الكثير من العبئ والمعاناة بخصوص القضية الفلسطينية على مر التاريخ، كما أن واجبنا الدولي كعرب الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

إسرائيل حرمت الشعب الفلسطيني حقه في الحياة

وأضاف العسومي خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القضية الفلسطينية كشفت أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث أن إسرائيل حرمت الشعب الفلسطيني من أهم حق له وهو الحق في الحياة.

الشعب الفلسطيني صاحب حق

وأوضح أن صاحب الحق لا تكسر إرادته أبدا، والشعب الفلسطيني هو صاحب حق والعالم بأكمله يعلم ذلك، ونتمنى ألا تتحدث الشعوب الأوروبية عن حقوق الإنسان مجددا بعدما تخلوا عن الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة، وتركوهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وحول سؤاله عن وجود مبادرات لوقف إطلاق النار بشكل كامل، أكد أن الدول الكبرى عليها مسؤولية في وقف إطلاق النار بشكل عام على المدنيين في فلسطين، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضح في جرمه وبطشه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.