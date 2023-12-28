«البرلمان العربي» يبدأ جلسته بشأن فلسطين بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

انطلقت أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي، منذ قليل؛ لمناقشة القضية الفلسطينية تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة» وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعدد من الشخصيات العربية الهامة.

دقيقة حداد على على أرواح شهداء فلسطين

وبدأت الجلسة بدعوة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأبرياء من النساء والأطفال.

وقال مفيد شهاب، نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان: «إنني أوجه تحيه خاصة لمنظمي المؤتمر من أجل الحديث عن القضية الفلسطينية والتي نتحمل أعبائها، كما أن لهذا اللقاء أهمية خاصة من حيث المشاركين، كما أن القضية الفلسطينية مؤامرة ضد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج».

وأضاف نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، أن هذا اللقاء يتم تنظيمه في بيت العرب جمعيا، ويمثل العرب بأكملهم، ويجب العكل على الدعم والتعاون المشترك بينا، كما أن قطاع غزة يشهد جرائم وحشية.

وتابع: «هنا نناقش مستقبل الامة العربية بأكملها، كما أن العالم بأكمله يشيد بمقاومة أبناء فلسطين الذين دافعوا عن أرضهم بكل قوة، كما أنني أؤكد على بعض الحقائق وأولها أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جمعيا، وأن الأمن الفلسطيني جزء لا يتجزأ من أمن العرب جمعيا، ولا أمن للعرب إلا لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف».